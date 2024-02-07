انت الأن تتابع خبر تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على نايل سات لمتابعة نصف نهائي بطولة كأس امم أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، من الأهم عند الملايين من عشاق عالم الساحرة المستديرة في مصر والجزائر وكافة الوطن العربي، وذلك من أجل متابعة مباريات نصف نهائي بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم التي سوف تنطلق مساء الأربعاء الموافق السابع من شهر فبراير الجاري، وذلك لانه القناة الجزائرية الارضية المجانية سوف تنقل كافة المباريات القادمة في بطولة كأس امم أفريقيا لعالم الساحرة المستديرة.

تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة

وقد كشفت قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، عن نقل مواجهة منتخب نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة كأس امم أفريقيا لكرة القدم التي سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية في نفس اليوم الأربعاء، لذلك ارتفع البحث عبر محركات البحث المختلفة عن تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة مباريات كاس امم أفريقيا لكرة القدم.

تردد قناة الجزائرية الارضية لمتابعة كأس امم أفريقيا

ويمكن الحصول على تردد قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، من أجل متابعة مباريات نصف نهائي بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم، خصوصا مع اقتراب بطولة الأميرة السمراء من النهايه في دولة كوت ديفوار مستضيفة البطولة في النسخة الرابعة والثلاثون التي سوف تنتهي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري بمباراة النهائي حيث يمكن الحصول على ترددها كالتالي: