انت الأن تتابع خبر أحدث تردد قناة روتانا كيدز بجودة مشاهدة HD للأطفال للاستمتاع بأفضل برامج الكرتون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة روتانا كيدز واحدة من أحدث القنوات الفضائية التي تقوم بعرض محتوى متنوع هادف ومسلي بشكل كبير لمختلف المراحل العمرية للطفل، حيث تهدف هذه القناة إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة للبراعم الصغار عن طريق حقبة كبيرة ومتنوعة من أفلام الكرتون التي قد تم تصميمها خصيصاً بتقنية الأنيميشن، إلى جانب البرامج التعليمية والأغاني المسلية والتي من أهمها محتويات أهلاً سمسم و فريق الصحة و مغامرات ماهر و صغار ستار إلى جانب العديد من البرامج

تردد قناة روتانا كيدز عبر النايل سات

بينما يمكن مشاهدة المحتويات التي تقدمها القناة بدون تشويش في الإشارة و دون انقطاع وكذلك بجودة مشاهدة عالية صورة وصوت من خلال التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وهو:

التردد: 11296.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

التشفير: مجاني.

تردد قناة روتانا كيدز عبر القمر الصناعي عرب سات

من أكثر ما تتميز به قناة روتانا كيدز هو أنه يمكن متابعة القناة بشكل مجاني من دون اشتراكات أو تسديد أي رسوم كذلك أن القناة تبث محتوياتها على العديد من الأقمار الصناعية والتي على رأسها القمر الصناعي عرب سات والذي يتم ضبطه على التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة المشاهدة: HD.

خطوات ضبط القناة

هناك خطوات بسيطة لابد من الالتزام بها في حال ضبط التردد على جهاز الاستقبال وهي كالآتي: