انت الأن تتابع خبر ما هو تردد قناة بداية السعودية الجديد 2024 والسبب وراء شهرتها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة بداية السعودية الجديد من الترددات الرائجة في الوطن العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، فقد تخصصت القناة في عرض المحتوى الآمن لجميع أفراد الأسرة وتتهم القناة بتقديم المحتوى الثقافي العربي والديني والاجتماعي إلى جانب الترفيه لإمتاع المشاهد قدر الإمكان.

انطلقت قناة بداية السعودية عام 2005 للمرة الأولى عبر الأقمار الصناعية المجانية بدون اشتراك أو رسوم، وقد كانت القناة حينذاك تحمل اسم زواج، ثم توقف بث القناة بشكل مفاجيء لعدة سنوات بسبب قرار مخالفة من هيئة الإعلام في المملكة العربية السعودية ،وعادت القناة من جديد تحمل اسم بداية، والجدير بالذكر أن بث القناة يتم من داخل المملكة العربية السعودية وبالتحديد من الرياض العاصمة، وقد حرصت القناة مؤخرا على إضفاء طابع جديد من التميز من خلال طرح برامج المسابقات والمنافسات وأحياء العادات والتقاليد والتراث الثقافات العربية واكتشاف المواهب بين أبناء الوطن، وتبث المحتوى بدون فواصل مزعجة أو اعلانات طويلة تفقد المشاهد شغف متابعة المحتوى، بل تحرص القناة على التنوع واثراء عادات وتقاليد العرب وأبناء الخليج،

وهو السبب وراء شهرة القناة، ولاستقبال القناة يتم استخدام الإحداثيات التالية أثناء البحث اليدوي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة بداية على القمر الصناعي العرب سات

تبث قناة بداية محتواها أيضا من خلال القمر الصناعي عرب سات بجودة بث عالية، ويتم استخدام الاحداثيات التالية أثناء الضبط اليدوي للقناة عبر القمر الصناعي عرب سات حيث يتطلب البحث إدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بعد ادخال تردد القناة واتجاه البحث وتحديد القمر الصناعي، ومن ثم يستغرق الأمر دقائق معدودة حتى يتم إضافة التردد إلى قائمة قنوات التلفاز: