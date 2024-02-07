انت الأن تتابع خبر أجمل أغانى قناة طيور الجنة.. أحدث تردد لقناة طيور الجنة علي النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي والمتخصصة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهى هادف للأطفال، حيث يعد البحث علي أحدث تردد لقناة طيور الجنة الفضائية موضع اهتمام من قبل الكثير من الآباء والأمهات لذلك سوف نوضح في هذا المقال أحدث تردد لقناة طيور الجنة علي القمر الصناعي نايل سات والعرب سات أيضاً.

قناة طيور الجنة الفضائية

تقدم قناة طيور الجنة الفضائية محتوى تعليمي وترفيهى شيق وجذاب للأطفال، حيث تقدم القناة العديد من الاغانى التعليمية مثل أغانى تعليم الارقام والألوان كما تقدم أيضاً اغانى ترفيه بطريقة تجذب الأطفال، وسوف نوضح في هذا المقال أهم ما تقدمه قناة طيور الجنة الفضائية.

أغنية ها الصيصان شو حلوين.

ماما جابت بيبي.

أغنية لا تكونى شقية.

أغنية شاور شاور.

أغنية شعراتك حلوين.

أغنية بابا ما عاد يكذب.

أغنية احكيلك سر .

أغنية حديقة الحيوانات.

أغنية تى تى.

أغنية البيبي الصغير.

أغنية بنوته.

أغنية سنو عم يطلع.

أغنية ألوان.

أغنية الحلو صار يحبي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال

في البداية يتم فتح قائمة الإعدادات على جهاز الريسيفير بعد ذلك يتم إختيار تثبيت أو البحث عن القنوات، ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات، بعد ذلك يتم إدخال تردد القناة في المكان المخصص لها، بعد ذلك يتم الضغط على بحث أو موافق، بعد ذلك يظهر قائمة بها القنوات الخاصة بالتردد الذي تم إدخالة، وفى النهاية يتم الضغط علي حفظ أو موافق لحفظ القناة.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة علي القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 11274

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة علي القمر الصناعي عرب سات