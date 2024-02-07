انت الأن تتابع خبر “لولو عايزه ماما“ تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسه للاطفال 2024 واحدة من أفضل القنوات التي اشتهرت بقوة في الفترة الأخيرة داخل جميع الدول العربية، وذلك بسبب المحتوى المميز الذي تقوم القناة بتقديمه على شاشتها ويعجب الكثير من الاشخاص سواء كان كبار أو صغار وخاصة بالنسبة للاطفال الذين يرغبون في مشاهدة قناة وناسة طوال اليوم والاستمتاع بالاغاني والاناشيد المميزة التي تقوم القناة بعرضها وهي من القنوات المسلية والجيدة في تعليم الاطفال مهارة التحدث والتفاعل مع الاخرين وهي مناسبة للاطفال من عمر سنتين وحتى خمس سنوات.

تردد قناة وناسة للاطفال

العديد من الآباء والامهات يرغبون في معرفة تردد قناة وناسه للاطفال على القمر الصناعي نايل سات وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: رأسي

الجودة : HD.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

كما يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة : HD.

ضبط تردد قناة وناسة للاطفال

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتبعها لمن يرغب في ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص به من خلال اتباع الخطوات التالية: