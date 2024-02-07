انت الأن تتابع خبر تردد قناة المصرية الفضائية 2024 على جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة المصرية الفضائية 2024 من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل في جميع الدول العربية، حيث يبحث العديد من الاشخاص عن تردد قناة المصرية الفضائية وذلك لضبط تلك القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج المميزة والحوارية التي تهتم بقضايا المجتمع المتعددة، ويرغب الكثير من الاشخاص في مشاهدتها طوال الوقت وقد حازت قناة المصرية الفضائية على شهرة كبيره وسط العديد من قنوات الدول العربية وخاصة المصرية منها ولها العديد من المتابعين في كل مكان.

القمر الصناعى :النايل سات

التردد: 12053.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد آخر لقناة المصرية HD نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة المصرية الفضائية الجديد 2024 على عرب سات

القمر الصناعى: عرب سات

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة المصرية الفضائية على هوت بيرد

القمر الصناعى :هوت بيرد

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة المصرية الفضائية

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتبعها لمن يرغب فيه تثبيت تردد قناة المصرية الفضائية على جهاز الرسيفر الخاص بي وهذه الخطوات هي: