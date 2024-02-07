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استمتع بمتابعة كرة القدم بأعلى جودة جوه بيتك.. تردد القنوات الرياضية 2024

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت من عشاق كرة القدم وتتطلع إلى متابعة أحداث هذه الرياضة الشيقة عبر شاشة التلفاز، فإن العثور على ترددات القنوات الرياضية يعتبر أمر حيوي لتجربة مشاهدة ممتعة، في عام 2024، يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من القنوات الرياضية المحبوبة، حيث يتم تقديمها بجودة عالية لضمان تجربة مشاهدة مثيرة ومثالية، لذلك سوف نقدم لك تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات.

تقدم هذه القنوات مزيج من التغطية الحصرية للبطولات الرياضية والدوريات الكبرى، مما يجعلها الوجهة المثلى لعشاق الساحرة المستديرة، ولذلك سنقدم لك ملخص تردد القنوات الرياضية 2024 على النايل سات، لتتمكن من الاستمتاع بكل لحظة من إثارة اللعبة في أي وقت ومن أي مكان.

ترددات القنوات الرياضية على NILESAT 2024

القناة التردد الاستقطاب الجودة
beIN SPORTS الإخبارية 12606/أفقي/27500 HD  
beIN SPORTS المفتوحة 11053/أفقي/27500    
باقة قنوات الكأس HD 11919/أفقي/27500 HD  
أبوظبي الرياضية 1 – 2 11411/أفقي/30000 HD  
  11526/أفقي/27500 SD  
أبوظبي الرياضية 3 – 4 11373/أفقي/27500 HD  
دبي الرياضية 1 HD 12322/رأسي/30000 HD  
دبي الرياضية 2 – 3 – 4 SD 11096/رأسي/27500    
الشارقة الرياضية HD – SD 11013/أفقي/27500    
KSA SPORTS 1 – 2 12284/رأسي/27500 HD  
  12149/أفقي/27500 SD  
KSA SPORTS 3 – 4 12284/رأسي/27500 HD  
Kuwait Sports HD 11054/رأسي/27500 HD  
Kuwait Sports Plus HD 11054/رأسي/27500 HD  
عمان الرياضية HD 12130/رأسي/27500    
العراقية Sports HD 12562/أفقي/27500    
Shabab Sport 1 10872/رأسي/27500 HD  
  11391/رأسي/27500 SD  
الأردن الرياضية 12399/رأسي/27500 HD  
  11958/أفقي/27500 SD  
فلسطين الرياضية 12688/رأسي/30000 HD الحزمة الشرقية
  12647/أفقي/27500 SD حزمة عامة
نايل سبورت 11843/أفقي/27500    
المصري HD – SD 11747/رأسي/27500    
الزمالك 12092/رأسي/27500    
ON TIME SPORTS 1 – 2 HD – SD 11862/رأسي/27500    
ON TIME SPORTS 3 HD – SD      
الجزائرية الرياضيات Programme National HD 11680/أفقي/27500    
ليبيا الرياضية 2 HD 12303/أفقي/27500    
ليبيا الرياضية 1 SD 11766/أفقي/27500    
الهداف الجزائرية 10922/رأسي/27500    
الرياضية المغربية 3 11511/رأسي/27500 HD الحزمة الغربية  
  11474/رأسي/27500 SD الحزمة الغربية

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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