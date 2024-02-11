انت الأن تتابع خبر حدثها الآن.. ضبط تردد قناة ميكي للأطفال 2024 عبر نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تردد قناة ميكي للأطفال من بين أكثر الترددات التي يبحث عنها الآباء وأولياء الأمور، وذلك لكون القناة تعد من القنوات الترفيهية المميزة التي تقدم برامج منوعة وأفلام كرتون بجودة عالية للأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما أنها تقدم محتوى تعليمي يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال، بجانب الأغاني والأناشيد الرائعة.

تملك قناة ميكي كيدز شعبية كبيرة لدى الأطفال الصغار في الوطن العربي، وذلك بفضل تقديمها لمجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية المميزة وباقة من أحدث وأجدد أفلام الكارتون.

وقد جاءت تردد قناة ميكي للأطفال 2024 على هذا النحو التالي:

التردد: 11526.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 7\8.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

ضبط تردد قناة ميكي على عرب سات

يمكن لكل المتابعين في الوطن العربي الحصول على أفضل إشارة لقناة ميكي كيدز عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال استخدام هذه الإحداثيات.

التردد: 11257.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

وهناك بعض الخطوات التي يتوجب على الشخص اتباعها من أجل الحصول على أحدث تردد قناة ميكي للأطفال 2024 عبر مختلف الأقمار الصناعية، وهي:

في البداية قم بالضغط على القائمة الرئيسية في الريموت.

اختر ضبط القنوات.

اضغط على الضبط اليدوي، وقم بإدخال تردد قناة ميكي كما هو موضوح بالأعلى.

اضغط على موافق ومن ثم اضغط على بحث.

انتظر حتى يتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أهم مزايا قناة ميكي كيدز 2024