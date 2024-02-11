تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن

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رياض - احمد صلاح - تردد قناة اون تايم سبورت أكثر القنوات التي تلقى رواجا كبيرا على محركات بحث جوجل وذلك بسبب عرض القناة للعديد من مباريات الرياضية الهامة والتي أبرزها مباريات الأهلي والزمالك سواء في بطولة الدوري أو البطولات الافريقية المختلفة حيث دائما ما تنجح القناة في الحصول على بث العديد من المباريات القوية في البطولات المختلفة لذلك استحوذت القناة على قاعدة جماهيرية كبيرة بين محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي بأكمله نظرا للشعبية الجارية التي تتمتع بها قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وفي هذا المقال سنتعرف سويا على تردد قناة اون تايم سبورت وتابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لجميع محبي وعشاق كرة القدم تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت والاستمتاع بالمباريات الذي تستطيع القناة الحصول على حق بثها ولتنزيل التردد اتبع الثاني:-

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات بث تردد قناة اون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكن لجميع عشاق ومتابعي تردد قناة اون تايم سبورت تنزيل تردد القناة على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية:-