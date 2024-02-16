انت الأن تتابع خبر بجودة عالية.. تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديد 2024 على النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تعد تردد قناة الجزيرة الجديد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل متابعة الأخبار أول بأول، خاصة الاخبار التي تحدث في فلسطين فى وقتنا الحالي، والجدير بالذكر أن هذه القناة تنقل الأخبار بمنتهي المصدقية وجميع العاملين بالقناة ينقلوا المحتوي كما هو دون إضافة أي اكاذيب أو أخبار مضلة، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة الجزيرة

تقوم تردد قناة الجزيرة ببث المحتوي الخاص بها على مدار ال 24 ساعة وتم توفيرها على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات ومعلوماتهم تتمثل في النقاط التالية:

أولاً تردد القناة عبر النايل سات

التردد هو 10971.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

الاستقطاب هو عمودي.

تردد القناة عبر العرب سات

التردد هو 12520.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

الاستقطاب هو رأسي.

معدل الترميز هو 27500.

خطوات استقبال قناة الجزيرة الإخبارية

يمكنك عزيرى القارئ تحميل وضبط قناة الجزيرة الإخبارية على الجهاز الخاص بك والاستمتاع بمحتواها بإشارة عالية جداً دون أي تشويش سواء كان صوت أو صورة، من خلال اتباع الخطوات التالية: