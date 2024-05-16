انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: نزوح 800 ألف فلسطيني من رفح والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن حوالي 800 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من منطقة رفح، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات الأولية.



وزعمت القناة بأن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم غادروا المدينة الجنوبية طوعا، حيث لم يدعو الجيش الإسرائيلي بعد سكان الأحياء الوسطى والغربية لرفح الإخلاء إلى مناطق أخرى في قطاع غزة.



ومن المقرر أن يجتمع الكابنيت الحربي الليلة وسيتعين عليه أن يقرر بشأن استمرار القتال في رفح، سواء توسيع العملية إلى وسط المدينة أو التوقف شرقا. لكن من المحتمل أن يتم تأجيل القرار حتى وصول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى إسرائيل الأحد .