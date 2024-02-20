انت الأن تتابع خبر بجودة عالية استقبل تردد قناة نيمو للأطفال 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة نيمو واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي وتستحوذ على نسبة مشاهدة عالية نظرًا للبرامج والأفلام والرسوم الكرتونية الممتعة المميزة الترفيهية فضلاً عن تعلم التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة نيمو للأطفال 2024 على النايل سات.

أعلنت قناة نيمو كيدز عن تردد جديد للقناة من أجل الحفاظ على جودة البث العالية من خلال الصوت والصورة وذلك من أجل إرضاء المشاهدين، يأتي التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11679.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

مميزات قناة نيمو للأطفال

من الجدير بالذكر أن قناة نيمو تم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى كرتون نيمو الشهير، وتتمتع القناة بعدد كبير من المميزات التي تجعلها القناة الأكثر مشاهدة، تأتي المميزات على النحو التالي:

تقوم القناة بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة مثل عرض مسلسل سبونج بوب وفيلم السمكة نيمو بالإضافة إلى كرتون توم وجيري وعرض عدد أخر من الأفلام المدبلجة إلى اللغة العربية.

كما أن القناة تعرض أغاني وأناشيد الأطفال التي تساعدهم على تعلم القيم الأخلاقية الحميدة.

القناة تعمل على مدار الساعة بدون فواصل إعلانية مملكة.

كما أن القناة لا تحتاج إلى اشتراك فهي مجانية.

خطوات استقبال قناة نيمو على الرسيفر

من أجل استقبال قناة نيمو على الرسيفر لابد من إتباع الخطوات التالية: