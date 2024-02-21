انت الأن تتابع خبر لمتابعة باقة مميزة من المسلسلات .. تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة الحياة من أهم القنوات الفضائية المصرية ويعود تاريخ تأسيسها إلى 2008م، ومنذ ذلك الوقت حققت القناة شهرة واسعة في العالم العربي وذلك من خلال عرض محتوى يجمع ما بين المسلسلات والبرامج الحوارية والترفيهية التي تناسب كل أذواق المتابعين، وخلال بوابة الصبح سوف نستعرض أحدث تردد لقناة الحياة الحمرا على النايل سات.

من الجدير بالذكر أن قناة الحياة تتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي علمًا بأن استقبالها يكون بشكل مجاني بجودة فائقة صوت وصورة، وإليكم بيانات تردد القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12207.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

طريقة استقبال قناة الحياة الحمرا على الرسيفر

بعد أن تناولنا أحدث تردد لقناة الحياة الحمراء على النايل سات إليكم أبرز خطوات استقبال القناة على الرسيفر:

في البداية يتم إحضار الريموت الكونترول والنقر على القائمة.

ثم يتم اختيار التركيب ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها سلفًا.

انقر على بحث ثم احفظ.

برامج قناة الحياة

تعرض القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي كافة احتياجات المشاهدين، وتأتي البرامج على النحو التالي: