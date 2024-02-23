انت الأن تتابع خبر فرحي أولادك واستقبليها الأن..تردد قناة كراميش علي النايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة كراميش هي من أكثر القنوات التي تهتم بمحتوي الاطفال لانها تقوم بتقديم العديد من البرامج والاغاني الممتعة للاطفال، لذلك يبحث جميع الأباء عن التردد الرسمي عن قناة كراميش وكيفية ضبطة علي التلفيزيون للمزيد من المعلومات تابع الفقرات التالية.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش

لضبط تردد قناة كراميش على جهاز التلفزيون الخاص بك، وهي كما يلي:

افتح قائمة القنوات أو قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الفضائي أو التلفزيون الخاص بك.

ابحث عن خيار يسمى بحث عن القنوات، ضبط القنوات، بحث تلقائي .

اختر هذا الخيار واترك الجهاز يقوم بالبحث عن القنوات المتاحة.

عند اكتمال البحث، قد يتم عرض قائمة بالقنوات المتاحة.

قد تظهر قناة كراميش في هذه القائمة.

اختر قناة كراميش من القائمة إذا تم عرضها، ثم احفظ الإعدادات.

يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات تمثل نهجًا عامًا لضبط تردد قناة على جهاز الاستقبال الفضائي أو التلفزيون الخاص بك، وقد تختلف الخطوات بناءً على نوع وطراز الجهاز الذي تستخدمه، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على تعليمات محددة ومحلية الصنع.

ما هو تردد قناة كراميش؟

تردد قناة كراميش على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

تردد قناة كراميش على النايل سات وهو كالاتى:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

برامج قناة كراميش

قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الأطفال ومن بين هذه البرامج:

عالم الفراشة: برنامج تعليمي يستكشف عالم الطبيعة والحيوانات والنباتات بطريقة ترفيهية وتفاعلية.

كراميش كلوب: برنامج حواري يتناول مواضيع متنوعة تشمل الثقافة والفنون والعلوم والترفيه من خلال مقابلات مع ضيوف مميزين.

مسابقات كراميش: برامج يشمل مجموعة من المسابقات والألعاب التي تهدف إلى تشجيع المنافسة الصحيحة وتنمية مهارات التفكير والمنطق لدى الأطفال.

مسرح كراميش: برنامج يقدم عروضًا مسرحية مبتكرة وممتعة للأطفال، تجمع بين الفنون المسرحية والترفيه.

هذه بعض البرامج التي تعرضها قناة كراميش للأطفال، يمكن أن تختلف البرامج وتتغير بمرور الوقت بناءً على اهتمامات الجمهور والتطورات في المجتمع والثقافة.