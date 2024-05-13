كتائب القسام تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تحرس 4 من الرهائن الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 08:29 مساءً - قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنه نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالهم بمجموعة من مقاتليهم تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

زأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكر مراسل القناة أن مروحيات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية في حي الزيتون بمدينة غزة، لافتا إلي الطائرات الإسرائيلية تستهدف حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور شرق رفح الفلسطينية.