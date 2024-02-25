انت الأن تتابع خبر تابع أهم البطولات والبرامج والتحليلات عبر استقبال تردد قناة اون تايم سبورت 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد ليس بقليل من المشاهدين عن تردد قناة اون تايم سبورت، فهي قناة مصرية رياضية تهتم ببث مختلف البطولات المصرية والدولية، تم إطلاق القناة على الشاشات لأول مرة تحت اسم أون سبورت، ثم تم تغيير الاسم عام 2020 لتصبح أون تايم سبورت، وقد جاء الهدف من هذا الدمج في تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، واستطاعت القناة تحقيق شعبية وانتشارًا واسعًا على مدار أعوام متتالية لتصبح من أهم القنوات الرياضية المتواجدة على الساحة، فدعونا نستعرض معكم التردد الجديد للقناة وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة اون تايم سبورت

تبث القناة المباريات والبرامج الرياضية والتحليلات على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة عالية الدقة والوضوح، وذلك عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

التشفير: مفتوحة.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

بإمكان محبي وعشاق الكرة المصرية الراغبين في متابعة أهم الأحداث الرياضية والبرامج والاستديوهات التحليلية؛ استقبال قناة أون على الأجهزة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم.

سيتم الانتقال إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

اختيار بحث القنوات.

النقر على إضافة تردد جديد.

اختيار القمر الصناعي “نايل سات”.

إدخال تردد قناة اون تايم سبورت.

إضافة بيانات القناة الأخرى.

الضغط على زر “بحث”.

بعد الانتهاء من تنزيل القناة يتم الضغط على حفظ التغييرات.

برامج قناة اون تايم سبورت

تعرض قناة اون سبورت عدد كبير من البرامج الرياضية المختلفة التي يقدمها نخبة من أفضل المقدمين في هذا المجال، ومن أشهر برامج القناة: