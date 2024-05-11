انت الأن تتابع خبر يمارسون الرذيلة في وضح النهار... شرطة عمان السلطانية تداهم شقة مختلطة نساء ورجال وهم يقومون بهذا الأمر الدني...اتفرج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان، قامت شرطة عمان السلطانية بإلقاء القبض على ستة آسيويين بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة، حيث تستكمل الإجراءات القانونية ضدهم.
التصريحات:
- تم تنفيذ العملية الأمنية استنادًا إلى تحريات مسبقة ومعلومات دقيقة حصلت عليها السلطات، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على النظام العام وأخلاقيات المجتمع.
- هذا النوع من العمليات يأتي ضمن استراتيجية أمنية مستمرة لرصد ومحاسبة الأنشطة الغير قانونية والمخلة بالأخلاق في مختلف المحافظات.
- تعتبر هذه الحوادث تذكيرًا بأهمية الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية التي تحافظ على استقرار وسلام المجتمعات.