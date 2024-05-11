انت الأن تتابع خبر يمارسون الرذيلة في وضح النهار... شرطة عمان السلطانية تداهم شقة مختلطة نساء ورجال وهم يقومون بهذا الأمر الدني...اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان، قامت شرطة عمان السلطانية بإلقاء القبض على ستة آسيويين بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة، حيث تستكمل الإجراءات القانونية ضدهم.

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