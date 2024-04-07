شكرا لاهتمامك لمعرفة شاهد تكبيرات عيد الفطر بث مباشر .. تردد قنوات تكبيرات العيد 2024-1445 ” لبيك الله هما لبيك “ والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أول أيام عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق ليوم 10 ابريل 2024، ويستعد جميع المسلمين في الفترة الحالية لاستقبال هذه المناسبة الرائعة والمميزة للغاية التي ينتظرها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن المهم ترديد تكبيرات العيد خلال هذه المناسبة فهي من تعظيم شعائر الدين، وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قنوات تكبيرات العيد 1445 لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

ما هي كلمات تكبيرات العيد 1445؟

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

متى تبدأ تكبيرات العيد الصغير 2024؟

هناك العديد من التساؤلات خلال الفترة الحالية عن موعد بداية تكبيرات عيد الفطر المبارك أو ما يسمى بتكبيرات العيد الصغير، حيث قامت دار الإفتاء المصرية بتوضيح أن التكبيرات تبدأ بغروب شمس ليلة العيد أي في مغرب يوم وقفه العيد في المنازل والمساجد والطرق والأسواق، ويستمر ذلك التكبير حتى يحرم الإمام بصلاة العيد وذلك يعتبر من شعائر العيد والشعائر الدينية التي يجب تعظيمها، ومن لا يستطيع الذهاب لتأدية صلاة العيد يمكنه أن يردد التكبيرات حتى ينتهي الإمام من صلاة العيد والخطبة.

تردد قنوات تكبيرات العيد 2024

هناك العديد من القنوات التي سوف تقوم بعرض تكبيرات العيد وذلك لكي يستطيع المسلم تشغيلها في المنزل ويأتي تردد هذه القنوات كالتالي:

تردد قناة السعودية للقران الناقلة لتكبيرات العيد

التردد 12149.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد

التردد 10728

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات

والجدير بالذكر ايضا تبدأ تكبيرات عيد الفطر مع فجر اليوم الأول من شهر شوال لعام 1445 ، والذي سيوافق يوم الاربعاء القادم ، ونتمني ان يكون عيد سعيد عليك وعلي من تحب.