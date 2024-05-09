نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يصدم الزمالك حول قرار اعتراضه على حكام نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي إيهاب الفولي، على أن قرار الزمالك بتقديم اعتراض على قرار لجنة الحكام بتعيين حكم تونسي في طاقم التحكيم لمباراة نهضة بركان لن يغير أي شئ، ولكنه له أهداف أخرى.

إيهاب الفولي: اعتراض الزمالك على حكم مباراة نهضة بركان لا يغير القرار

وقال إيهاب الفولي في تصريحات تليفزيونية أن قرار اعتراض الزمالك هو تسجيل حالة، معلقا بيان بيدبح القطة للطاقم التحكيم بمعنى اللي بيشتري يتفرج.

واستعجب الفولي من اعتراض الزمالك على طاقم التحكيم بأنه تونسي، معلقا "طيب ماهو سيف الجزيزري تونسي".

واختتم، أن قرار الزمالك للضغط على لجنة الحكام الإفريقي لمتابعة أداء الحكام خلال مواجهتي الذهاب والإياب أمام نهضة بركان.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان في إطار ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

نتيجة المباراة الأخيرة لـ نادي الزمالك

وتعرض الفارس الأبيض لهزيمة أمام سموحة بهدف نظيف في الظهور الأخير بالدوري قبل مواجهة نهائي الكونفدرالية الحاسمة في مسيرة الفريق هذا الموسم.