يسرا تواسي كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعت الفنانة يسرا الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.



كتبت يسرا من خلال خاصية "الاستوري" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للصديق الغالي كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.



موعد جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز

الجدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز أعلن عن موعد جنازة وعزاء والدته السيدة سهير عبد العزيز.



نشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز".



وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء..