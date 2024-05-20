نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، عن فوز الفريق اليوم بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال الجزيري في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "سعداء جدا بهذا الفوز والإنجاز وهدفنا كان إسعاد الجماهير التي حضرت إلى الاستاد اليوم لمساندتنا".

وتابع: "المباراة كانت صعبة جدا اليوم ونهضة بركان فريق ليس سهلا، ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب، ونهدي هذه البطولة للجماهير".