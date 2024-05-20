الرياضة

الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، عن فوز الفريق اليوم بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال الجزيري في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "سعداء جدا بهذا الفوز والإنجاز وهدفنا كان إسعاد الجماهير التي حضرت إلى الاستاد اليوم لمساندتنا".

وتابع: "المباراة كانت صعبة جدا اليوم ونهضة بركان فريق ليس سهلا، ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب، ونهدي هذه البطولة للجماهير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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