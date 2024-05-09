نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينعى كريم عبد العزيز في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي المطرب تامر حسني والدة الفنان كريم عبد العزيز السيد سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تامر حسني علي صفحته الشخصية عبر خاصية "إستوري": "البقاء لله نسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحه للغالية علي قلوبنا والدة صديقي وأخويا الفنان كريم عبد العزيز إنا لله وإنا ألي راجعون".

ويذكر أن تشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز غدًا الخميس الموافق 9 من مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء مساء الغد بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".