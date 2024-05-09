الرياضة

أحمد عيد: هنفرح جماهير المحلة في الدوري الممتاز.. وهذه كانت أصعب لحظة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة، عن صعود فريقه بشكل رسمي إلى الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.

أحمد عيد: أشكر جماهير ومجلس إدارة المحلة

وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كان توفيق كبير من ربنا أن أتواجد كمدرب لنادي كبير مثل غزل المحلة".

وتابع: "يجب أن نشكر جماهير غزل المحلة ومجلس الإدارة الذين ظلوا داعمين لنا طوال مشوارنا".

وأضاف: "واجهنا العديد من التحديات فقد رحل عن الفريق عدد كبير جدا من اللاعبين ولكن بسبب إصرار اللاعببن وتمسكهم بالحلم تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز".

وأتم: "كانت أصعب مباراة لنا هي المباراة الماضية وكان لدينا قلق من عدم الصعود ولكني رأيت الاصرار في عيون اللاعبين وهم كانوا سبب التأهل"

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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