انت الأن تتابع خبر استقبلها الآن على جهاز الرسيفر.. تردد قناة بوكس موفيز الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة بوكس موفيز من أكثر القنوات الفضائية شهرة حالياً وذلك لأنها تقوم بعرض باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية المترجمة والحصرية التي يتم عرضها على شاشة قناة بوكس مباشرةً من السينما، لذا يتم البحث عن التردد الجديد الخاص بالقناة حتى يتم متابعة العديد من الأفلام الأجنبية المميزة أبرزها سلسلة أفلام هاري بوتر حيث أن هذه المجموعة من الأفلام تمتلك شعبية كبيرة جداً سوف نتعرف على التردد تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تردد قناة بوكس موفيز على القمر الصناعي نايل سات

سيتم تناول تردد قناة بوكس موفيز الجديد للاستمتاع بمتابعة العديد من الأفلام وهو كما يلي:-

يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك على التردد التالي 12562.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب رأسي.

الجودة SD.

خطوات تحميل قناة بوكس موفيز على التلفاز

سوف نقوم بعرض خطوات استقبال هذه القناة التي تتميز بنشر محتوى متنوع من الأفلام الأجنبية المختلفة وهذه الخطوات كالتالي:-

أولا عليك الضغط على أيقونة قائمة الإعدادات.

ثم تقوم بتحديد زر التثبيت اليدوي.

حيث تقوم بالنقر على خانة إضافة قناة جديدة.

بعد ذلك، عليك إدخال التردد الخاص بالقناة مع إدخال جميع البيانات الخاصة بهذه القناة.

وبذلك سيتم عرض القناة أمامك ثم عليك النقر على زر حفظ إلي القائمة.

ما هي مميزات قناة بوكس موفيز 2024

تتميز قناة بوكس موفيز الجديدة بالعديد من المميزات التي تجعلها من أكثر القنوات مشاهدة وهذه المميزات كالتالي:-