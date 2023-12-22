عاجل.. الارصاد الجوية العمانية تكشف المستور وتحذر من خطر كبير قادم سيغير من حالة الطقس وعلى جميع سكان السلطنة الالتزام بالتعليمات!

اليوم ستكون صحو بوجه عام على معظم المحافظات، مع تدفق السحب المتوسطة والعالية على أجزاء من المحافظات الشمالية وفرص لهطول أمطار على مسندم وظفار وبحر عمان، مع تكثف السحب المنخفضة والضباب على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وفرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب .

وفرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل حركة الرياح النشطة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وعند تصاعد الغبار.

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