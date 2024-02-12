2000 جنيه مرة واحدة.. صدمة مذهلة..شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

انت الأن تتابع خبر2000 جنيه مرة واحدة.. صدمة مذهلة..شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام

ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل 3350 في عام، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في عام واحد.وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأن الذهب يطلق عليه:" الفلوس تحت قدميك".

خامة الذهب انخفضت وهيصل الجرام لـ 3500 خلال أشهر