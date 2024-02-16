انت الأن تتابع خبر بدون الحاجة الى الرجيم.. الفنانة مي كساب تكشف عن عشبة بسيطة جهنمية وقوية المفعول موجودة في كل مطبخ لإزالة الكرش المترهل في 3 أيام وإنقاص الوزن بشكل مذهل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن حل سحري لإنقاص الوزن وإزالة الكرش المترهل بدون ريجيم. وقالت إنها استخدمت عشبة الطير والتي تساعد على كبح الشهية وتمكنت من التخلص من الكرش وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة

عشبة الطير

تعتبر عشبة الطير أو حشيشة القزاز نباتًا عشبيًا صغير الحجم يفترش الأرض ويصل طوله إلى 15 سم. تتميز بسوقها المغطى بالشعر وأوراقها البيضاوية وأزهارها البيضاء التي تشبه النجمة. تنمو هذه العشبة في أوروبا وآسيا وتزرع في معظم أنحاء العالم اليوم.

فوائد عشبة الطير

تُعتبر عشبة الطير من أفضل الوصفات المستخدمة في الحميات الغذائية لتخفيف الوزن وتحطيم الدهون بشكل فعال وسريع.

تصنف عشبة الطير على أنها واحدة من أفضل الأعشاب التي تنتج زيوتًا تؤثر بشكل فعال في عملية التنحيف وفقدان الوزن. كما أنها قادرة على حرق الدهون بطريقة آمنة ولا تسبب أي آثار جانبية.

فوائد صحية أخرى

تحتوي عشبة الطير على مضادات الأكسدة ومواد كيميائية نباتية تساعد في تقليل التأكسد ومقاومة الالتهابات التي تسبب العديد من الأمراض.

استخدام عشبة الطير للتخسيس وحرق الدهون

تُعتبر عشبة الطير أو "Chickweed" من العلاجات العشبية المستخدمة لإذابة الدهون الزائدة في منطقة البطن والفخذين. يتم تحضير المغلي من هذه العشبة لتحقيق حرق الدهون بشكل فعال.

فوائد عشبة الطير

تحتوي عشبة الطير على مجموعة من المركبات النشطة التي تعزز عملية حرق الدهون في الجسم. تحتوي العشبة على مركب يسمى "ألفا ليبويك أسيد" الذي يساعد في تفتيت الدهون وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام. كما تحتوي على مركبات أخرى تساهم في تنشيط عملية الأيض وتسريع حرق السعرات الحرارية.

مي كساب واستخدامها لعشبة الطير

قامت الفنانة المصرية مي كساب باستخدام عشبة الطير للتخسيس وإزالة الكرش المترهل. حققت نتائج مذهلة حيث تمكنت من التخلص من الكرش وفقدان الوزن الزائد في فترة قصيرة بعد استخدامها.

النصائح النهائية

قبل استخدام أي نوع من الأعشاب الطبيعية لفقدان الوزن أو علاج أي حالة صحية، يجب استشارة الطبيب المختص. بالإضافة إلى ذلك، يجب ممارسة الرياضة اليومية وتناول الطعام الصحي والمتوازن للحصول على أفضل النتائج.

اختيار الجذور المناسبة

يُوصى بشدة بمزج عشبة الطير مع جذور "الأرقطيون" للحفاظ على توازن الزيوت والدهون في الجسم. فعشبة الطير تساهم في تفتيت الدهون، في حين يعمل خلاصة جذور الأرقطيون على إزالة هذه الدهون من الجسم. يُمكن تناول هذا المزيج على شكل شاي، ويُساعد في تقليل الشهية وتحسين صعوبات الهضم وبالتالي فقدان الوزن.

مشاريع مي كساب المستقبلية