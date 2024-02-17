انت الأن تتابع خبر الليمون الدافي ضرره كبير على الاسنان خصوصاً فى الشتاء.. خدوا بالكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الليمون الدافئ خطر على صحة الاسنان؟ احتار الكثير من العلماء للرد على هذا التساؤل خاصة فى فصل الشتاء ومع الكثيرون من المرضى دائما ما يلجأون الى استخدام الليمون الدافئ ظناً منهم انه يقاوم نزلات البرد او حتى يفيد فى الحفاظ على صحة الجسم ولكن جاءت المفاجاة عندما اعلن مركز سيدني للأسنان في أستراليا ما إذا كان ماء الليمون الدافئ ضارًا بصحة الأسنان ام لا , وكان جواب الأطباء أنه من المستحسن تجنب هذا النوع من السوائل , لأن المشروبات الحمضية لها ضرر كبير على الأسنان.

خطورة الليمون الدافئ على الاسنان

وتابع البيان الخاص بالمركز الطبى إن المادة الحمضية التى تتواجد في ثمار الليمون او الثمار التى من نفس الاسرة والتى من شأنها أن تلحق الضرر بطبقة مينا الأسنان وتعريضها للتساقط”, وأضاف: “هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ”, وكانت دراسة سابقة أجرتها كلية “كينغز لندن” لطب الأسنان وجدت أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميا يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة, يشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص لجأت في الآونة الأخيرة إلى خيار شرب الماء الدافئ والليمون بعد الاستيقاظ، بدلا من القهوة، خوفا من أضرارها الصحية.

طريقة الحصول على فوائد الليمون الدافئ بطريقة امنه

وعلية فقد مكث العلماء لمحاولة ايجاد طريقة يمكن الحصول على الفوائد الصحية للليمون ولكن مع تجنب الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها في نفس الوقت , باتباع النصائح والتعليمات التالية , ولكن في حالة تآكل مينا الأسنان بالفعل , يوصى باستشارة طبيب الأسنان من أجل العلاج المناسب :