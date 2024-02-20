انت الأن تتابع خبر لو عندك كرش.. منة شلبي تكشف عن أقوى عشبة من مطبخك هتخلصك من الكرش للابد وبسهولة بدون الحاجة للرجيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك طرق سهلة لفقدان الوزن الزائد دون عناء الحرمان من تناول الطعام، مثل تناول الأعشاب التي تعتبر من أفضل الوسائل لإنقاص الوزن؛ وكشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع.

وقالت منة شلبي إنها استخدمت نبتة الهوديا التي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع.

ويساعد نبات الهوديا وهو أحد أنواع الصبار-على كبح الشهية لساعات طويلة، ومع قلة تناول الطعام، يقوم الجسم بحرق الدهون المتراكمة به، للحصول على الطاقة، مما يساهم في فقدان الوزن.

بدوره كشف الدكتور محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، عن أهمية هوديا الصبار في انقاص الوزن وحرق الدهون، مؤكدا أنه يعمل على انقاص الوزن بشكل صحي.

وأضاف محمد رحيم، خلال لقاء سابق ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدور الأساسي له هو مساعدة الشخص على إنقاص الوزن لكن بشكل صحي دون التأثير عليه وعلى مظهره الخارجي، مشيرا إلى أن طبيعة الأكل بتفرق كثيرا مع جميع الحالات لإنقاذ الوزن بطريقة صحية.

وقال الدكتور ، إن الدايت يتم بناءً على تفاصيل حياة الشخص وبما يناسب حالة الشخص الصحية لأنه إذا تعارض نظام الدايت مع أسلوب حياة الشخص لا يستطيع أن ينتظم عليه".

وأوضح رحيم أن مجموعة الهوديا المتكاملة أقوى مجموعة لعلاج السمنة وإنقاص الوزن لأنه متكاملة لافتًا إلى أن هذه المجموعة تحتوى على صبار الهوديا الطبيعي.

وأضاف محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة أن صبار الهوديا يعمل على سد الشهية ويوجه الحرق ناحية الدهون.

وأردف أنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ولفت رحيم إلى أن هذا الكورس من الدايت سيعالج جميع المشكلات التى من الممكن أن يواجها الشخص أثناء البداية فى نظام الدايت الخاص به.