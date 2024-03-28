انت الأن تتابع خبر هتنبهري من اللي هيحصل لشعرك وهتتجني من المفعول.. طريقة تحضير وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير بمكون سحري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحد الصفات التي تُجسّد الأنثى وتُميّزها هي الشّعر الطّويل النّاعم الحريري، والشّعر الطّويل لا يحدث بين عشيّةٍ وضحاها، إلا في حالة استخدام وصلات للشّعر أو الباروكة، وللحصول على الشّعر الطّويل بشكلٍ طبيعي يمكن اتباع وصفات وطرق طبيعية يُمكنُها تسريع عمليّة تطويل الشّعر، ولكنْ بالتّأكيد ليس في يومٍ واحد، وهذا المقال سيذكر الوصفات الطّبيعية التي تعمل على تطويل الشّعر بسرعة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

توجد وصفات طبيعيّة يمكن عن طريقها تطويل الشّعر، ومنْها:

الثوم والزيت

هذه الوصفة تُحفّز بُصيلات الشّعر في فروة الرّأس، وتُحسّن الدّورة الدّمويّة، مما يساعد على تطويل الشّعر، والطّريقة هي:

المكونات:

8 فصوص من الثّوم.

نصف كوب من زيتٍ حامل (بالإنجليزية: Carrier Oil)، مثْل: زيت الزّيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع، إلخ.

بصلة متوسّطة الحجم (اختياري).

طريقة التحضير:

يُهرس الثوم والبصل في الخلاط الكهربائيّ للحصول على لبٍّ رقيق.

يُسخّن الزّيت الحامل في مقلاةٍ، ويضاف مزيج اللّب السّابق إلى الزّيت حتى يصبح لونه بنيّاً، وتتم إزالة المقلاة عن الحرارة.

يترك ليبرد، ثمّ يُصفّى، ويؤخذ الزّيت.

تدلّك فروة الرّأس بلطفٍ بملعقتين من الزّيت، لمدّة 15 دقيقة.

يوضع الزّيت على بقية الشّعر، ويترك عليه لمدّة 30 دقيقة إضافيّة.

يُغسَل الشّعر بشامبو خفيف، والبلسم اختياري.

تُكرّر الوصفة ثلاث مراتٍ في الأسبوع.

زيت الخروع

هذه الوصفة تُقويّ نمو الشّعر، وذلك لأنّ زيت الخروع يحتوي على فيتامين E، والأحماض الدّهنية الأساسيّة، والطّريقة هي:

المكونات:

زيت خروع.

زيت جوز الهند، أو زيت الزّيتون، أو زيت اللّوز.

طريقة التحضير: