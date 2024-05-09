العالم اليوم - غويانا توافق على عرض تنقيب من قطر للطاقة وتوتال وبتروناس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 09:24 صباحاً - قال ديودات إندار وزير الأشغال العامة بدولة غويانا إن حكومة الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية وافقت على عرض من كونسورتيوم يضم قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وبتروناس الماليزية للتنقيب في منطقة امتياز نفط بحرية.

وطرحت غويانا، موطن أكبر الاكتشافات النفطية خلال عقد تقريبا، 14 منطقة امتياز بحرية في سبتمبر أيلول الماضي في أول مزاد تنافسي اجتذب عروضا من الكونسورتيوم، بالإضافة إلى مجموعة تقودها إكسون موبيل التي اضطلعت بكل إنتاج البلاد حتى الآن.

ولم ترس غويانا بعد عطاءات في أي من مناطق الامتياز.

وذكر إندار في مؤتمر (أوف شور تكنولوجي) في هيوستون أنه بعد قبول العرض المقدم من مجموعة قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وبتروناس لمنطقة المياه الضحلة إس-4، تتفاوض الحكومة على شروط اتفاق لتقاسم الإنتاج مع وزارة الطاقة.

وقال إندار لرويترز "لقد تقدموا بطلب لنيل الموافقة على أنشطتهم الاستكشافية... مجلس الوزراء منحهم ذلك، لكنهم يعملون على اتفاق تقاسم الانتاج مع وزارة الموارد الطبيعية".

وقال فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في غويانا لرويترز إن المفاوضات لا تغطي سوى البنود غير المالية. ويحدد القانون الضرائب والعوائد في اتفاق تقاسم الإنتاج.

وأبدت غويانا استعدادها لتغيير الشروط غير المالية مع مقدمي العروض لزيادة الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد.

ولم يرد بعد المتحدثون باسم توتال إنرجيز وقطر للطاقة وبتروناس على طلبات التعليق.

وقال أليستر روتليدج مدير إكسون موبيل في غويانا خلال المؤتمر إن المجموعة التي تقودها إكسون تجري أيضا محادثات مع الوزارة تتعلق بعرضها للتنقيب في منطقة أخرى من المياه الضحلة تسمى إس-8.

وأعلنت مجموعة إكسون، التي تضم شركة "هس" والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، اكتشاف أكثر من 11 مليار برميل من موارد النفط والغاز القابلة للاستخراج منذ عام 2015. وتنتج نحو 650 ألف برميل من النفط في اليوم.