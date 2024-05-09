السكة الحديد تناشد بعدم إقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:31 صباحاً - فى إطار إهتمام الهيئة من خلال حملة (سلامتك تهمنا ) بخصوص توعية جمهور الركاب من قائدى المركبات وسائقى التكاتك وقائدى الدراجات البخارية والمشاه الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى ( الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق ) وعدم استخدام أو إنشاء أو فتح معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية بناء على قانون 94 لسنة 2018 بحظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة ، وكذلك حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها والعقوبة هى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.