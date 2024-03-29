انت الأن تتابع خبر بشارة العيد.. الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أبريل مع الزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين ومفاجئة من الضمان الإجتماعي لهؤلاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، ويبدأ الصرف الاثنين المقبل من خلال جميع منافذ الصرف ومن خلال فروع بنك ناصر و مكاتب البريد وماكينات الصراف الالي الـ Atm .

ويستطيع أصحاب المعاشات

صرف معاش ابريل 2024 بداية من ١ ابريل 2024 من خلال منافذ الصرف .

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة ما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بدءاً من اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس.

الزيادة الجديدة

ويتبقى أيام قليلة عن بداية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري.

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