مواجهة مرعبة مع الطبيعة: هذه هي التوقعات الصادمة للأرصاد السعودية عن أشد كارثة في هذا القرن... الساعات المقبلة تحمل بشائر الهلع!

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رياض - احمد صلاح - توقع المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك.