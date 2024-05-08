نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع يشتعل على ضم صخرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتواصل الحديث خلال الساعات القليلة الماضية عن مصير جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويحظى المدافع جول كوندي، جوهرة دفاع نادي برشلونة باهتمام عمالقة أوروبا من أجل التعاقد معهم وتعزيز صفوفهم خلال الموسم الجديد.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد انضم الثنائي انتر ميلان الإيطالي ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع كوندي في الميركاتو الصيفي.

مصير كوندي مع برشلونة

وحتى الوقت الحالي لا ينوي برشلونة التخلي عن خدماته مدافعه، لكن قد يغير من رأيه في حال وصل اللاعب عرض مميز يمكنه بذلك حل الأزمة المالية للعملاق الكتالوني والاستفادة من خروجه.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي تشليسي ومانشستر يونايتد يخططون أيضًا لضم كوندي الفترة القادمة.