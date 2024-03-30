انت الأن تتابع خبر لاعب بارز يفجر مفاجأة: يتمنى خسارة الهلال أمام العين وجيسوس يقصيه من القائمة على الهواء... التفاصيل المثيرة داخل الخبر ستبهرك حتماً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد اللاعب السابق بنادي الهلال ونادي الوصل الإماراتي، عمر عبدالرحمن “عموري”، أنه يتمنى أن يفوز فريق نادي العين الإماراتي على الهلال في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال عموري :

”مباراة العين والهلال مباراة فريقين كبار وعندهم قاعدة جماهيرية كبيرة والفريقين حققوا البطولة وأتوقعها صعبة على الطرفين”.وتابع : “أنا مع العين وأتمنى لهم الخير وهالنادي له فضل كبير علي وباذن الله نفرح، وإذا فاز الهلال فكلهم عينين في رأس مثلما يقولون الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي”.

يذكر أن فريق الهلال