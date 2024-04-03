اكتشفي الكنز الخفي في منزلك: العشبة السحرية التي تخوف الجن والشياطين! فوائدها المذهلة ستدهشك ولن تخطر على بالك يوماً! اكتشفي سر هذه العشبة الثمينة!"

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار يُعتبر أحد أفضل أنواع التوابل وأكثرها استخدامًا، حيث يتميز برائحته الذكية وطعمه اللذيذ عند إضافته إلى الطعام. كما يستخدم في العديد من الوصفات الصحية ويعتبر من النباتات العطرية بفضل احتوائه على الزيوت العطرية التي تُستخدم في صناعة الصابون العطري.

فوائد ورق الغار