انت الأن تتابع خبر الملعقة السحرية لتنظيف قاعدة الحمام: اكتشفي كيف تقضي على الأوساخ والكلس والأصفرار في دقائق باستخدام ملعقة سرية! تنظيف فوري ومذهل يجعل حمامك يشع بالنظافة واللمعان!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحفاظ على نظافة الحمام من الأمور المهمة التي يجب على ربات البيوت تنظيفها بشكل يومي ولا يمكن التغافل عنها، حيث تراكم الجير والكلس على قاعدة الحمام دون تنظيفها يجعلها ملوثة بالجراثيم والبكتيريا الضارة وتسبب الأمراض لأفراد الأسرة، لذلك من السهل التخلص من جميع الرواسب العالقة والأوساخ باستخدام مواد متاحة وطرق سهلة دون بذل مجهود.تنظيف الحمام بالصودا الكاوية

المكونات:

كوب من الماء.

ربع كوب من مسحوق الغسيل.

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

طريقة نقوم بارتداء قفازات اليد ونضع في وعاء عميق الماء ونضيف إليه صودا الكاوية ونقوم بالتقليب حتى تذوب ثم نضع مسحوق الغسيل ونخلطهم معًا.

نضع هذا الخليط على جميع أجزاء قاعدة الحمام من الداخل والخارج ونتركها لمدة يوم كامل أو ٦ ساعات على الأقل

تفرك بإستخدام فرشاة الحمام حتى نقوم بإزالة الرواسب والكلس ثم تشطف بالماء

تنظيف الحمام بالكلور

المكونات

1 كوب من الكلور الخام:2 كوب من الماء.

نصف كوب من الصابون السائل.

ربع كوب من معطر الجو.

طريقة التنظيف:

نبدأ بتحضير بخاخة زجاجة نضع الماء مع الكلور والصابون السائل ثم معطر الجو ونقوم برجها حتى تختلط المكونات.

يرش هذا الخليط على قاعدة الحمام وأماكن الجير ونتركه لمدة نصف ساعة ثم تدعك قاعدة الحمام بإستخدام سلكة ناعمة ونقوم بالغسل بالماء.

تنظيف الحمام بصودا الخبز

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ربع كوب من طريقة التنظيف: