انت الأن تتابع خبر 6 أطعمة يدمنها على الرجال تخفض بشكل خطير قدراتهم الجنسية وتفاقم المشكلات الزوجة بسبب تأثيرها غير المباشر على التفكير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب جميع الرجال بالاعتناء بصحتهم الجسدية والجنسية، للتمتع بجسم مثالي، ولذا يتوجب على الرجل الابتعاد عن هذه الأطعمة، والتي تؤثر بشكل كبير على رغبتك الجنسية بشكل سلبي، كما كشفه موقع "readersdigest"..

1. الأطعمة المعتمدة على فول الصويا

لست بحاجة إلى التخلي تمامًا عن مقبلات السوشي، ولكن من الجيد أن تضع في اعتبارك كمية فول الصويا التي تتناولها.

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل التوفو قد تقلل من هرمون التستوستيرون والحيوانات المنوية، لكن الدراسات الأكبر فشلت في إيجاد أي صلة مباشرة بين فول الصويا والرغبة الجنسية أو هرمون التستوستيرون.

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2. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

إذا كانت بعض وجباتك المفضلة مقلية تكون لذيذة ولكنها محملة أيضًا بالدهون المشبعة، مما يساهم في انسداد الشرايين وضعف تدفق الدم وزيادة الوزن؛ ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

إذا كنت تأكل بشكل سيئ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكلها يمكن أن تؤثر على الرغبة الجنسية.

والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي اللحوم الحمراء والجبن.

3. الزيت النباتي

تحتوي بعض الزيوت النباتية على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن تتسبب في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل خطير.

يلعب التستوستيرون دورًا في الرغبة الجنسية لكل من الرجال والنساء، لذا فكر في التمسك بزيت الزيتون البكر الممتاز إذا كنت قلقًا بشأن تعرضه لضربة قوية.

4. الملح

يمكن أن يؤدي الملح والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من هذا المعدن إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يسبب انخفاض الرغبة الجنسية لديك.

5. السكر