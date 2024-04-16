انت الأن تتابع خبر صدمة قوية: كلوب يكشف النقاب عن أسرار أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر في تعليق مثير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر وطلب النادي الإنجليزي عدم ضم اللاعب في معسكر الفراعنة القادم بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

كلوب يوجه رسالة بشأن أزمة محمد صلاح ومنتخب مصر

وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سبارتا براج ببطولة الدوري الأوروبي: محمد صلاح تدرب معنا لمدة يومين فقط وهو كله طاقة وعلينا أن نرى من الجيد جدا عودته وهو أمر جيد حقا وبالنسبة لنا يمكنك أن ترى ذلك على وجهة إنه سعيد للغاية.

وتابع : سيتم تحديد مصير مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر ولكن دعونا نرى كم من الوقت يمكنه اللعب الآن لقد تدرب لمدة يومين فقط مع الفريق.

كلوب يرد على منتخب مصر