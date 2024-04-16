انت الأن تتابع خبر كويتي يتزوج فتاة مغربية ويكتب لها نصف ثروته.. وبعد حصولها على الجنسية الكويتية كانت الصدمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول مواطن كويتي يروي قصة زواجة مغربية وكتابته جزءاً من منزله باسمها، ثم فاجأته بفعلتها.
وفي الفيديو المتداول يقول المواطن الكويتي:" تزوجت مغربية وبعد ما جنستها وكتبت لها 50% من منزلي، تزوجت ابن خالها المغربي وسكنت معي في منزلي".
April 15, 2024
وقالت المغربية:" أنا تزوجت كويتي وتنازلت عن الجنسية المغربية وحصلت على الجنسية الكويتية، حياتي كانت مستقرة مع زوجي الكويتي ولكننا لم نكن متفاهمين فتطلقنا".