انت الأن تتابع خبر كويتي يتزوج فتاة مغربية ويكتب لها نصف ثروته.. وبعد حصولها على الجنسية الكويتية كانت الصدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول مواطن كويتي يروي قصة زواجة مغربية وكتابته جزءاً من منزله باسمها، ثم فاجأته بفعلتها.



وفي الفيديو المتداول يقول المواطن الكويتي:" تزوجت مغربية وبعد ما جنستها وكتبت لها 50% من منزلي، تزوجت ابن خالها المغربي وسكنت معي في منزلي".

وقالت المغربية:" أنا تزوجت كويتي وتنازلت عن الجنسية المغربية وحصلت على الجنسية الكويتية، حياتي كانت مستقرة مع زوجي الكويتي ولكننا لم نكن متفاهمين فتطلقنا".