انت الأن تتابع خبر ظاهرة خطيرة لـ 7 ساعات.. الأرصاد المصرية تطلق إنذاراً عاجلاً لا هزل فيه بخصوص ماسيحدث في الساعات القادمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدرت هيئة الأرصاد بيانًا عاجلًا، بالإضافة إلى تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع أنحاء العالم، حيث أوضحت الأرصدة أن هناك نتيجة ونتيجة لذلك تستمر لمدة 7ساعات.

التفاصيل، حيث الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، الساحل الشمالي، مدن القناة، وسط سيناء، شمال الصعيد.