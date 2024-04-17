"استعدي ليوم زفافك مع مقشر العروسة السريع! قولي وداعًا للسواد والتصبغات في الركب والأكواع، واحصلي على بشرة مشعة ومشرقة تجعلك تتألقي كشمعة!"

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رياض - احمد صلاح - تريد الفتيات وخاصًة المقبلين على الزواج التخلص من مشكلة إسمرار الركب والأكواع لذلك تسعى للوصول إلى الكثير من الطرق، ولكن أنسب حل هو استخدام الوصفات الطبيعية للتخلص من طبقات الجلد الميتة التي تسببت في ذلك، ويجب علينا الإستمرار في تقشير الركب والأكواع مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة مذهلة وبشرة أكثر بياضًا ونعومة وذلك من خلال الخطوات التالية.

خلطة الفازلين لتقشير الركب والأكواع

تتعرض الركب والأكواع لأشعة الشمس أو الاحتكاك مما يؤدي إلى جفافها وظهور البقع الداكنة لذلك سوف نتعرف على طريقة تقشير الركب والأكواع ويتمثل ذلك في إتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

نصف حبة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير وعاء عميق نضع فيه الفازلين على حمام مائي حتى يذوب ثم نضيف إليه النشا والعسل الأبيض ونقوم بعصر الليمون.

نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس ونحصل على قوام كريمي.

نفرد هذا الخليط على الركب والأكواع ونتركه لمدة ساعة حتى يجف ثم نقوم بإزالته برفق وتغسل البشرة بالماء الفاتر ونقوم ب التنشيف بمنشفة ناعمة.

خلطة زيت الزيتون لتقشير الركب خلطة زيت الزيتون من الخلطات السحرية في تنعيم وتفتيح الركب والأكواع وذلك بإتباع الأتي:

المكونات

ربع كوب من السكر

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نضع في وعاء السكر مع

ونقوم بالتقليب

ندهن الركب والأكواع بهذا الخليط بحركات دائرية لمدة خمس دقائق ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسلها بالماء الدافئ ونقوم ب التنشيف جيدًا

خلطة الكركم لتقشير الركب والأكوا

الكركم أهم المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل عام، والركب والأكواع بشكل خاص ويحقق أسرع النتائج بإتباع الخطوات الأتية:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير: