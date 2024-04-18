عبور نحو الاستقلال الغذائي: إعلان يغمر قلوب الفلاحين والمزارعين بالفرحة بفضل أسعار القمح المغرية.

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رياض - احمد صلاح - أبرز الدكتور محمد فهيم، الذي يشغل منصب مستشار وزير الزراعة، الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن حماية الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير أنواع جديدة من القمح، وفي مشاركته ضمن برنامج “على مسئوليتي”، لفت إلى أن هناك تركيزا مستمرا على تحسين هذه الأنواع للوصول لأعلى مستويات الكفاءة في الإنتاج ولتلبية متطلبات السوق المحلي،كما بين أن العمل الذي تم في هذا الشأن قد أثمر عن تحقيق تقدم واضح، حيث ظهرت أنواع جديدة من القمح تعزز من الأمن الغذائي للدولة، وتطرق أيضا إلى أنه تم تخزين كميات كبيرة من القمح في الصوامع، التي وصلت إلى نحو 4 ملايين طن، مما يدل على التزام الحكومة بضمان توفر المواد الغذائية الرئيسية للمواطنين.

تسعى الحكومة لتوفير القمح في مصر

لقد بين مستشار وزير الزراعة العمل المتواصل الذي قامت به الحكومة في إطار تحسين القطاع الزراعي، إذ تمكنت من الحصول على أنواع جديدة من القمح تتميز بإنتاجية عالية قد تصل إلى ثلاثة أرداب لكل فدان، وهذا يعد إنجازا كبيرا نحو توسيع رقعة المحاصيل الزراعية وتطوير إنتاج القمح والذرة والمحاصيل الأخرى .

خطوات اتبعتها الدولة لتوفير القمح