انت الأن تتابع خبر استعدوا للطوارئ بالماء والطعام والاحتياجات اللازمة.. المصريون على موعد مع أعنف عاصفة طوفانية تعطل الحياة كلياً.. الأرصاد تحذر السكان في هذه المناطق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة على كافة أنحاء مدن المحافظة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وأوضح مركز العمليات

وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة تتعرض لرياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة على كافة الأنحاء، وتجاوزت سرعتها الـ 40 كيلو في الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 45 %، ويسود المحافظة بشكل عام طقس معتدل نهارًا بعد تعرضها لموجة شديدة الحرارة خلال الفترة السابقة، وأرجع السبب نتيجة لسرعة الرياح التي ساعدت على تلطيف الطقس.

وأكد البيان

أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات المرورية، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة حفاظًا على حياة المسافرين، والتنسيق مع رؤساء المدن، لمتابعة الطرق الدولية ورفع أي تراكمات للرمال لتسهيل حركة المرور.

وأوضح البيان

أن حركة المرور على الطرق الدولية والرئيسية تسير بشكل طبيعي، مع تحذير قائدي السيارات على الطرق الدولية والساحلية بتوخي الحذر، وحركة الرياح بالبحر معتدلة ولم تؤثر على حركة التداول بالموانئ البحرية، واتجاهها شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بهما من 1,5 حتي 2 مترًا.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 32 والصغرى 20، وفي مدينة رأس سدر العظمى 32 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 30 والصغرى 18، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 23 والصغرى 12، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 34 والصغرى 22 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

أجواء حارة والقاهرة 29 درجة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، إن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على عدد من المناطق، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

- الوجة البحري: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

شديد الحرارة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

السبت 20 إبريل

نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 21 إبريل