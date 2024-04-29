انت الأن تتابع خبر لن يعاني مرضى السكري بعد الآن من تقرحات الأقدام... طبيب شهير يعلن البشارة التي أسعدت قلوب وافرحت اليائسين مرضى السكر حول العالم ويكشف العلاج ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف فريق من الباحثين عن جوارب عالية التقنية تراقب كيفية مشي الأشخاص بهدف الحد من خطر بتر القدم وأصابع القدم بسبب مرض السكري.

ويقول الباحثون إن الجورب الإلكتروني، المطوّر في مستشفى جامعة تشونام الوطنية في كوريا الجنوبية، يحتوي على مستشعر يكتشف ما إذا كان المرضى يمارسون ضغطا كبيرا على أجزاء من القدم معرضة لخطر الإصابة بالتقرحات (أحد مضاعفات مرض السكري)، التي قد تتحول إلى جروح ملتهبة وغرغريناوقال الخبراء إن مرضى السكري يمارسون ضغطا أكبر على منطقة مشط القدم، مع ضغط أقل على الكعب. ويمكن لهذا الابتكار أن يساهم في تعليم المرضى كيفية تغيير طريقة مشيتهم لتخفيف الضغط على الجزء من القدم المعرّض للتقرحات.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن إعادة التدريب على المشي يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم ووظيفة الأعصاب في أقدام مرضى السكري..تم تقديم نتائج التجربة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.