انت الأن تتابع خبر وداعا لجرعات الكيماوي.. طعام بسيط موجود في رفوف مطبخك يقضي على الورم الخبيث ودواء سحري للسرطان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد النظام الغذائي الصحي أحد أهم العوامل التي تساعد في الوقاية من السرطان، فما أبرز الأغذية التي يمكن الاعتماد عليها في صراعنا مع هذا المرض الخبيث؟

في تقرير نشرته مجلة

"أزاسالود" الإسبانية (azsalud)، قالت الكاتبة كارمن أوتيغي، إن بعض الأغذية تتميز أكثر من غيرها بخصائص مضادة للسرطان، ما يسمح لأجسامنا بمكافحة هذا المرض بشكل أفضل.

وإليك قائمة بأكثر الأطعمة المضادة للسرطان، مع التأكيد أن هذه المعلومات عامة وللاسترشاد فقط، وأن تناول أي نوع غذائي ليس علاجا للسرطان أو ضامنا لعدم الإصابة به أو بأي مرض آخر، وليس بديلا عن استشارة الطبيب:

1- التوت البري

التوت البري غني بالمواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة للسرطان. وهناك أيضا فواكه تملك خصاص مضادة للسرطان مثل الكرز والتوت الأحمر والفراولة، وهي من الغلال الغنية بالفيتامين "سي" والخصائص المضادة للسرطان.

2- الكركم

الكركم نوع من التوابل المعروف بفوائده، على غرار خصائصه المضادة للسرطان، والمخففة للالتهابات.

فضلا عن كونه من المسكنات وصحي للجهاز الهضمي. ويعتبر الكركم من العناصر الأساسية في المطبخ الآسيوي وبخاصة في الهند.

3- البروكلي

من الخضروات الغنية بالعناصر المضادة للسرطان. وينصح بتناول هذه الخضروات مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، علما بأن تناولها نيئة أفضل بكثير. وفي حال تناولها مطبوخة، فإنه يوصى بعدم تركها تغلي كثيرا حتى تحافظ على خصائصها الغذائية.

4- القرنبيط

ينطبق عليها ما ذكرناه عن البروكلي، وعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص لا يستسيغون مذاق القرنبيط، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أنه غذاء صحي ومصدر مهم لمضادات الأكسدة.

5- الشاي

للشاي خصائص مضادة للسرطان، ولاسيما الشاي الأخضر. ويعد شاي "الماتشا" (Matcha) من بين أنواع الشاي التي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فلا تتردد في شرب كوب من الشاي يوميا لمحاربة الأمراض.

6- الزنجبيل

على غرار الكركم، يتميز الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للسرطان، مثل مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة. ويمكن تناول الزنجبيل طازجا أو على شكل مشروب.

7- الكاكاو النقي

يتميز الكاكاو النقي بالعديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان. ويستهلك معظم الناس الكاكاو في الشوكولاتة، ولكنها تحتوي على الكثير من السكر الذي يعزز زيادة الوزن وتسوس الأسنان، لذلك يُنصح باستهلاك الشوكولاتة السوداء التي تكون نسبة الكاكاو فيها عالية، أو تصنع من الكاكاو الخالص.

8- الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين (Lycopene) المضادة للسرطان، وخاصة سرطان البروستاتا.

9- البصل

بفضل مركباته الكبريتية (sulfides)، يساعد تناول البصل في مكافحة الخلايا السرطانية.

10- الثوم

أيضا غني بالمركبات الكبريتية، ويكافح السرطان، هذا إلى جانب ما يوفره من مغذيات أخرى للجسم على غرار الفيتامينات والمعادن.

11- زيت الزيتون البكر