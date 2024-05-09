انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ماذا حدث في "هامبرغيني" بعد تسمم 15 شخصاً في الرياض صورة من امام المطعم !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أولى صور أحد فروع "هامبرغيني" بعد إغلاقه عقب وقوع حادثة تسمم غذائي أصابت 15 شخصاً في الرياض عقب تناولهم وجبات من المطعم.

وقد صرح نواف الفوزان،

مؤسس سلسلة مطاعم "هامبرغيني"، حول إغلاق الأمانة لفروع المطعم في الرياض بعد حادثة التسمم التي أثرت في 15 شخصاً، قائلاً: "تلقينا مساء الخميس اتصالاً من أمانة مدينة الرياض في تمام الساعة العاشرة، يُفيد بوجود عدد من حالات التسمم، حيث تبين أن جميع هذه الحالات قد تناولت وجبات من أحد فروعنا بالرياض".

أسباب التسمم الغذائي في المطاعم