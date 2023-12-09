الحوثي عن أمر هام ستقوم به إسرائيل بعد أسبوعين.. ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - توقع قيادي بارز في جماعة الحوثيين، موعد تخلي إسرائيل عن الخيار العسكري للدخول في مفاوضات جادة حول الإفراج عن الأسرى.

وكتب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، في قيادة الحوثي العميد عبدالله بن عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قبل قليل: أسبوعان أو ثلاثة أسابيع كحد أقصى وسوف يُجبر الاسرائيلي على الدخول في مفاوضات لتحرير الأسرى.

وأضاف العميد بن عامر: وقد تكون هناك هدنة أطول، قد تمتد لشهر.

وختم تغريدته بالقول: طول أمد المعركة صعب ايضاً على الاسرائيلي الذي لن يمتلك المزيد من الارادة لاستمرار القتال في ظل تصاعد الخسائر وغياب اي افق للانتصار.