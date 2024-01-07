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مشهورة سعودية تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل عن اعجابها بوافد يمني والزواج منه

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الرياض - محمد الاطلسي - فيديو الفتاة السعودية شهد تداول واسع على منصات التواصل الإجتماعي، وهو ما جعل الكثير من الشباب اليمنيين يتواصلون معها ويبدون رغبتهم بالزواج منها حسب قولها

 

 

 

ونتيجة لكثرة الرسائل التي وصلت إلى حساباتها على السوشيال ميديا، خرجت الفتاة عن صمتها بمقطع فيديو آخر اوضحت فيه أنها كانت تمزج بالفيديو السابق.

 

وقالت الفتاة أنها لا تفكر حالياً في الزواج وأن كلامها بالفيديو السابق كان مجرد مزح ليس أكثر، لكن الكثير أخذوه بمحمل الجد وتواصلوا معها على الخاص، ووصل الأمر إلى تواصل البعض منهم مع أهلها وهو ما سبب لها حرجاً كبير حسب قولها.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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